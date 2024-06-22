Жителей нескольких регионов предупредили об аномальной жаре

В ближайшие дни в регионах Сибири и в Якутии наступит аномальная жара. Резкие климатические изменения могут сопровождаться плохим самочувствием. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве столбик термометра поднимется до 30–36 градусов, а в Алтайском крае – достигнет 40 градусов Цельсия», – передает слова Вильфанда ТАСС.



Синоптик рассказал, что резкое потепление имеет негативные последствия для человеческого организма. Он заявил, что в науке подобные климатические изменения называют «волной тепла». Такая погода сохранится до конца рабочей недели.

Вильфанд предупредил и жителей Якутии об аномальной жаре. Он отметил, что в регионе введен 5-й класс пожароопасности. Это связано с тем, что воздух прогреется до высоких температур, но осадков при этом не ожидается.

Эксперт сообщил, что в Крыму, Краснодарском крае и на Ставрополье температура в ближайшее время будет в пределах нормы: в первой половине недели достигнет 28–33 градусов, во второй – порядка 25–30 градусов Цельсия.

Ранее климатолог пообещал москвичам потопы и штормы в ближайшие 30 лет. Эксперт заявил, что с каждым годом такие явления будут происходить все чаще.