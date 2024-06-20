Актер Леонид Гусаров погиб на СВО

При осуществлении боевых задач на специальной военной операции погиб актер Леонид Гусаров. Об этом сообщили в Жуковской детской школе искусств № 1, где Леонид Гусаров с 2012 года преподавал театральное мастерство.

"Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, он считал, что защита Родины - это священный долг гражданина своей страны", - рассказали о Леониде Гусарове коллеги.



На специальную военную операцию артист ушел в качестве добровольца в августе 2023 года.

Леонид Гусаров родом из Ангарска, окончил Иркутское театральное училище. В разные годы работал в омском театре "Галерка", в Нижегородском театре комедии, в 2012 году переехал в Подмосковье, в город Жуковский, начал сотрудничать с театром "Стрела" и устроился в Детскую школу искусств № 1.

Также Леонид Гусаров снимался в кино. В сериале "Последний мент" он исполнил роль охранника Самсонова, а еще киноманы знают его по в хоррору "Споры" и драме Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи".

Прощание с Леонидом Гусаровым пройдет 21 июня в Жуковском.