«Троицу» Рублева перевезут в специальной капсуле в Троицкий храм

Икону «Троица» Андрея Рублева транспортируют из храма Христа Спасителя в Троицкий храм Троице-Сергиевой лавры в новой специальной капсуле. Она позволит создать необходимые условия безопасности. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

— Уникальная капсула будет поддерживать внутри весь функционал по температурно-влажностному режиму и работы с точки зрения безопасности. Насколько я знаю, те капсулы, которые использовались прежде, не обладали таким мощным техническим оснащением и функциями, как та, что изготовили сейчас, — цитирует Сергеева ТАСС.



Отмечается, что «Троицу» переместят в Троицкий храм временно, для совершения праздничного богослужения.

Музей-заповедник «Коломенское» открыл выставку «Христос за пазухой. Искусство медного литья». Там представили лучшие образцы коллекции меднолитых икон, которая хранится в собрании музея. Посетить ее можно еженедельно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.