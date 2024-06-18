В Казани после ливня затопило дороги, передает Telegram-канал Mash Iptash. Из-за потопа в Казани встали трамваи и троллейбусы.

На опубликованных кадрах видно, что вода плотным потоком льется с лестницы. Кроме того, она затопила тротуар. Из-за наводнения отменили некоторые рейсы трамваев и троллейбусов.

Ранее из-за ливня оказалась затоплена квартира жителей подмосковного Подольска. На опубликованных кадрах видно, что под давлением воды, стекающей с крыши, натяжной потолок опустился практически на метр вниз. При этом жидкость просачивается сквозь отверстие потолка и льется на пол. Сообщалось также, что вода залила подъезд многоквартирного дома. Жильцам, которые хотели попасть на улицу, пришлось выходить прямо в лужу.