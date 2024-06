«Дикая Мята» состоялась – более 20000 человек стали частью фестиваля в 2024 году

14–16 июня в Тульской области на легендарном поле состоялся фестиваль «Дикая Мята». В 2024 году участниками open-air стало более 20000 человек – зрители и гости фестиваля, волонтеры и техническая команда, и конечно, артисты, собравшиеся на «Дикой Мяте» со всех уголков России.

© PR-служба фестиваля «Дикая Мята»

Совместно с силовыми структурами были разработаны беспрецедентные меры безопасности, за что мы благодарны Правительству региона, которое много лет оказывает всестороннюю поддержку фестивалю. На мероприятии не было зафиксировано серьезных правонарушений и обращений по скорой. Фестиваль в очередной раз подтвердил свой статус самого комфортного и безопасного выездного опен эйра.

На три дня легендарное поле «Дикой Мяты» превратилось в большой фестивальный город – были возведены шесть музыкальных сцен, спортивные площадки, территория красоты и здоровья, лекторий, невероятный «Дар Базар», Гоанский двор, работал бассейн и проводились экскурсии на водозаборный узел, где можно было узнать, откуда на фестивале столько питьевой воды и даже работал луно-парк. Все три дня работали фудкорты, в лектории прошли народные пресс-конференции с музыкантами фестиваля и авторские встречи с тревел и музыкальными блогерами, на территории красоты и здоровья Green Age гости изучали практики для ума и тела, работали невероятно красивые зоны развлечений от партнеров, где каждый зритель мог выиграть памятные призы.

Для самых маленьких зрителей работала большая территория детства: детский сад с аниматорами и игрушками, мастер-классы и игровая комната, на сцене «Ариэль» выступали будущие звезды в возрасте от 6 лет. На спортивных площадках программа была такой же насыщенной, как и на сценах – прошел детский турнир по футболу, а также взрослые турниры по пляжному волейболу и футболу среди взрослых. Голкипер тульского клуба «Арсенал» Михаил Левашов провел мастер-класс по футболу и поделился профессиональными тайнами.

На «Дикой Мяте» был возведен маяк, который по вечерам озаряет пространство нежно-мятным светом и обозначает направление — символический курс, на который могут ориентироваться молодые и яркие инди-артисты. И прямо у маяка на фестивале «Дикая Мята» состоялись официальные церемонии бракосочетаний – 6 счастливых пар связали свои судьбы друг с другом! Эта традиция станет постоянной – арт-кэмп «Дикая Мята» станет постоянным местом для выездных церемоний бракосочетаний.

Андрей Клюкин:

- В этом году мы успели к фестивалю реализовать многие наши задумки – появился маяк, невероятной красоты стационарная сцена с перголами, амфитеатром и освещением, на которой летом будут проходить концерты в арт-кэмпе «Дикая Мята», был построен арт-амбар «ARTист», где можно будет заниматься живописью и скульптурой. Здорово, что нас поддерживают партнеры, зрители и друзья. Благодаря этой поддержке, мы не сбавляем скорость и продолжаем удивлять и радовать наших гостей!



За три дня гости «Дикой Мяты» увидели более 100 выступлений и DJ-сетов. Отгремели яркие шоу The Hatters, Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы», Drummatix, «Дайте Танк (!), «План Ломоносова», Out of Control Army, Sati Ethnica, Zoloto, Green Apelsin, The Starkillers, Драгни и многих других. Вместе с «Нейромонахом Феофаном» традиционно притоптали поле, а Юлия Пересильд представила свой музыкальный проект «Мандрагора» и стала ярким музыкальным открытием «Дикой Мяты-2024». В ДНК фестиваля – открытие новой музыки – на фестивале выступили новые для слушателей артисты, чьи песни уже появились в плейлистах меломанов.

Тысячи счастливых зрителей и три дня любви и музыки – на «Дикой Мяте» было много солнца, тепла, улыбок и невероятно позитивная атмосфера. Яркие эмоции и воспоминания останутся с гостями на целый год. «Дикая Мята» благодарит гостей фестиваля, всех партнеров – билайн, T-банк, Yappy Music, компанию БАРЬЕР, Яндекс Путешествия, Tecno, Мегамаркет, Самокат, Chery, Спортмастер PRO – и все команды, задействованные в подготовке фестиваля. До встречи на «Дикой Мяте-2025»!

Это было ЛЕГЕНДАРНО!