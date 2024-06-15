Прощание с оператором НТВ Кожиным пройдет в "Останкино"

Погибшего в Донецкой Народной Республике (ДНР) оператора НТВ Валерия Кожина похоронят в Калязине Тверской области, в закрытом для СМИ режиме. Прощание с ним пройдет 18 июня в телецентре "Останкино", сообщили ТАСС в пресс-службе телекомпании НТВ.

"Церемония прощания с погибшим в ДНР оператором НТВ Валерием Кожиным состоится во вторник, 18 июня в 11:00 в 14-й студии телецентра "Останкино", - указано в сообщении.



Похороны пройдут в тот же день на родине Кожина, в Калязине Тверской области в кругу родных и близких, в закрытом для СМИ режиме, добавили в пресс-службе.

13 июня съемочная группа телекомпании НТВ пострадала из-за атаки Вооруженных сил Украины в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки ДНР. Журналист Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин были доставлены в горловскую городскую больницу №2, где за их жизни боролись врачи. Спустя несколько часов Кожин умер.

Коллега Кожина, бывший корреспондент телеканала НТВ Екатерина Сергеева, ранее поделилась с ТАСС воспоминаниями о работе с ним. По ее словам, он отличался жизнелюбием, неравнодушием и интересом к людям, с уважением относился к военным.