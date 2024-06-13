Симоньян посвятила пост погибшему после атаки ВСУ оператору НТВ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян посвятила пост у себя в Telegram-канале новости о кончине оператора НТВ Валерия Кожина, который умер сегодня от полученных при атаке ВСУ в Горловке ранений.

Она поделилась со своими подписчиками сообщением, которое разместил у себя телеканал. В нем говорилось, что сегодня вечером Кожин скончался. Врачи боролись за жизнь оператора несколько часов, но в итоге спасти его не удалось. Ему было 46 лет.

На НТВ он начал работать в 2006 году, сначала в должности звукооператора-техника, а затем — телеоператора. Кожин неоднократно бывал в горячих точках: в Сирии, в ДНР и ЛНР. Имеет медали «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством» и «Участнику военной операции в Сирии».

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили атаку на поселок Гольмовский на севере Горловки в ДНР. В тот момент там находились журналисты НТВ, в том числе Кожин, которые снимали репортаж об обстрелах, которым часто подвергаются мирные жители. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В МИД РФ назвали атаку на журналистов НТВ целенаправленной.