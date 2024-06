Умер сонграйтер Элвиса Пресли

В американском городе Нэшвилле в возрасте 83 лет скончался грэмминосный сонграйтер Марк Джеймс. Он писал песни для Элвиса Пресли, включая его хит Suspicious Minds (1968).

О смерти Джеймса сообщает издание Houston Chronicle без уточнения причин.

Марк Джеймс (настоящее имя — Фрэнсис Замбон) родился в Техасе в 1940 году. Он начал карьеру как исполнитель и тогда же взял сценический псевдоним.

В 1963-м Джеймс получил «Грэмми» за песню Always on My Mind, которую он сочинил для Элвиса Пресли в соавторстве с Уэйном Карсоном и Джонни Кристофером. Однако композиция не стала популярной в исполнении «короля рок-н-ролла»: годами позднее более успешные версии записали кантри-певец Вилли Нельсон, а затем и группа Pet Shop Boys.

Другая известная песня Джеймса — Hooked on A Feeling, первоначально написанная для Би Джей Томаса в 1969 году и с тех пор перепетая многими артистами, включая Blue Swede и The Hives. Композиция прозвучала в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1992) и ленте Marvel «Стражи Галактики» (2014).