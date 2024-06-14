Житель Екатеринбурга проснулся на крыше поезда

Житель Екатеринбурга после застолья проснулся на крыше поезда. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

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Как выяснило издание, россиянин выпивал дома, ночью отправился за добавкой, дальнейшие события стерлись из его памяти. Пробудился мужчина от того, что полицейские пытались снять его с цистерны грузового поезда — во сне он проехал несколько станций.

На екатеринбуржца составили административный протокол и назначили штраф в две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяный мужчина облил бензином и поджег ресторан «Чайхона Айва». Горожанин облил дверь горючей жидкостью и скрылся. В ресторане находились сотрудники и посетители, они вызвали пожарных. Им удалось потушить возгорание самостоятельно. Хулигана объявили в розыск.