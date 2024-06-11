Названы лауреаты государственных премий России 2023 года

Государственная премия 2023 года в области литературы и искусства указом президента РФ Владимира Путина присуждена оперному певцу (басу) Ильдару Абдразакову, скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, в этой области лауреатами стали директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова и руководитель Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.

Государственная премия РФ в области науки и технологий за 2023 год присуждена президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку.

Также в этой области госпремии получила группа российских ученых. Они разработали оригинальные технологии трансплантации жизненно важных органов.

Лауреатами стали директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова Сергей Готье; заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы имени С.П. Боткина Марина Минина; президент института скорой помощи Н.В. Склифосовского Могели Хубутия.

За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2023 года почетное звание лауреата государственной премии РФ было присвоено Юлии Белеховой, руководителю автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества».

Госпремию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присудили Николаю Слабжанину, исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет «Детские деревни - SOS».

Государственные премии РФ вручают ежегодно, торжественная церемония проходит традиционно в День России 12 июня. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей, диплом, почетный знак и фрачный значок.