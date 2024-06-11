Блогер Рома Желудь заявил, что смертельно болен

Российский видеоблогер, музыкант и телеведущий Рома Желудь заявил, что смертельно болен и, по прогнозам врачей, жить ему осталось не более полугода. При этом инфлюенсер не унывает и не психует, а лишь хочет успеть завершить работу над новым альбомом, пока еще жив.

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Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии, и ничего, я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее, чем то, что можно себе вообще представить, прошу за меня не переживать. 17-го июня я ложусь в рехаб просто для того, чтобы хотя бы не сдохнуть раньше, поправить здоровье и перейти на правильный курс АД и нейропрепаратов. Не расстроен, не психую, я сам уже давно хочу этого облегчения, просто немного жалко «Английский альбом», который реально должен успеть выйти, пока я вообще здесь.



Рома Желудь получил известность еще подростком, создавая ролики на YouTube, а также стал одним из первых отечественных блогеров, успешно перешедших в музыку и на телевидение. Его часто сравнивали с Джастином Бибером из-за быстрого успеха и популярности в молодом возрасте.