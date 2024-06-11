Артемий Лебедев заявил о желании разработать дизайн СИЗО

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о желании разработать дизайн для следственных изоляторов (СИЗО). Подробности он раскрыл в интервью блогерше Лилии Абрамовой, доступном на YouTube.

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Лебедев отметил, находящиеся в изоляторе люди еще не считаются преступниками. Несмотря на это, условия там хуже, чем в тюрьме, заявил дизайнер.

«Тебя просто изолируют на время следствия, для того чтобы ты не повлиял на свидетелей. Почему тебя в этот момент должны так унижать вообще и так растаптывать?» — задался вопросом Лебедев.



По его словам, он занимается разработкой общих принципов того, как должно быть организовано пространство в СИЗО. Он заявил, что по удобству он не должен уступать номеру в гостинице.

«Ничего лишнего: просто кроватка, столик и умывальничек», — пояснил дизайнер.



Лебедев также уточнил, что еще не получал предложения от государства разработать дизайн СИЗО, однако он стремится к этому.

Ранее Лебедев рассказал, как отказался от вида на жительство в США — грин-карты. По его словам, американская миграционная служба поставила его перед выбором: разрезать грин-карту ножницами или приезжать в Соединенные Штаты каждые две недели, чтобы отмечаться у судьи. Блогер выбрал первый вариант.