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Родственникам бойцов СВО могут предоставить еще одну льготу

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила депутатов Госдумы рассмотреть вопрос о бесплатном проезде к госпиталям родственникам раненых бойцов СВО, передает корреспондент NEWS.ru. Омбудсмен признала, что инициатива потребует денежных средств. Однако, подчеркнула она, нет важнее задачи, чем поддержать тех, кто стоит на защите суверенитета.

Родственникам бойцов СВО могут предоставить еще одну льготу
© News.ru

К нам поступают предложения рассмотреть вопрос о бесплатном проезде к госпиталям родственникам раненых. Посмотрите, пожалуйста, — сказала Москалькова во время доклада перед депутатами о деятельности за 2023 год.

С 1 сентября прошлого года в России действует льгота, согласно которой участники СВО и их дети смогут перевестись на бесплатное обучение в колледжах и вузах. При этом учащиеся не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий или долгов по оплате обучения.

Создавать для бойцов специальной военной операции на Украине дополнительные льготы можно и нужно, уверен председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что на приграничных территориях недавно подняли вопрос о присвоении статуса ветерана боевых действий инспекторам труда. Депутат подчеркнул, что они работают в условиях риска и выезжают на объекты, которые подвергаются обстрелам.

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