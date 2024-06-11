В России создали схему миграционного розыска иностранцев

Российские правоохранители разработали новый механизм миграционного розыска иностранных граждан, которые превысили срок пребывания в стране. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Газета.Ru

По ее словам, в разработанном механизме содержится перечень мероприятий, направленных на установление местонахождения иностранцев-нарушителей. Предлагается ограничивать их в правах — на приобретение автомобиля или регистрацию брака. К розыску нарушителей будут подключены все органы, которые занимаются мигрантами. Казакова указала, что применение такого механизма позволит сократить пребывание в России нелегалов и повысит уровень безопасности в стране. Lenta.ru

Она пояснила, что под нарушителями срока пребывания подразумеваются иностранные граждане, которые превысили срок разрешенного пребывания - как правило 90 суток, и не оформили никакие документы. Казакова пояснила, что, как показывает практика, речь идет о тех лицах, которым въезд был закрыт, которые поменяли установочные данные. Также, по ее словам, в этой группе риска есть дети, родители которых считают почему-то возможным не продлевать им сроки пребывания, хотя законодательно это закреплено. ТАСС