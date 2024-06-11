Российская школьница пожаловалась Мизулиной на нарушения во время ОГЭ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина получила жалобу в свой телеграм-канал от школьницы из Рязани.

В социальных сетях разгорелся скандал, связанный с проведением ОГЭ по информатике в Рязанской школе № 51. Видеообращение школьницы, где она со слезами на глазах рассказывает о нарушениях, опубликовать глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Девушка утверждает, что во время экзамена у нее разрядился ноутбук, а замены ей не предоставили. После того как она самостоятельно заменила батарею, ей не дали дополнительное время для завершения работы. Более того, она сообщила о том, что экзаменаторы и сотрудники пункта проведения ОГЭ якобы вносили коррективы в файлы уже сданных работ.

Министерство образования Рязанской области отреагировало на жалобу школьницы, заявив, что в пункте проведения ОГЭ велась видеозапись, на которой видно, что ноутбук у девушки выключился за 10 минут до конца экзамена. Ей заменили батарею за три минуты, и, по мнению министерства, никаких нарушений не было.