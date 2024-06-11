В России начнут делать тетради с экипажем танка «Алеша»

Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил о планах властей РФ нарастить объемы производства и ассортимент канцтоваров и товаров легкой промышленности с патриотическим содержанием для детей. Соответствующей информацией он поделился в ходе пресс-конференции в ТАСС, которая посвящена запуску первого Всероссийского конкурса визуальных образов «Традиция побеждать».

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Евтухов отметил, что процесс производства продукции патриотического содержания начался со школьных тетрадей с изображением экипажа танка «Алеша».

Он подчеркнул, что в настоящее время в разных городах России находится в продаже порядка 100 тыс. тетрадей. Евтухов также анонсировал отгрузку в торговые сети более чем 500 тыс. таких изделий до конца июня и почти 1,3 млн товаров – в июле.

Ранее сообщалось, что, по данным «Анализа рынка канцелярских принадлежностей (канцтоваров) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их производство в стране снизилось на 10%: с 4,95 до 4,43 млрд шт.