Петербург первым в России отменил плату за детский сад

Также губернатор Петербурга поручил проработать соглашение с Ленинградской областью, чтобы петербургские дети тоже могли посещать областные детские сады бесплатно.

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В Петербурге грядут перемены, которые порадуют всех родителей: с 1 сентября 2024 года отменяется плата за посещение детского сада для всех семей. Это решение, принятое на рабочем совещании губернатора Александра Беглова, сделает Петербург первым регионом России, где дошкольное образование станет полностью бесплатным. Но это еще не все. Власти города пошли ещё дальше и заключили соглашение с Ленинградской областью, которое позволит детям, родившимся в Санкт-Петербурге, бесплатно посещать областные детские сады.

Кому это решение выгодно? В первую очередь, жителям соседних районов Ленобласти, таких как Кудрово, Мурино и других, чьи дети в данный момент посещают государственные детские сады в Петербурге. Их численность составляет около 9800 человек, что составляет 3,7% от общего количества детей, посещающих дошкольные учреждения.

В рамках соглашения, дети, родившиеся в Петербурге, смогут выбрать садик не только в черте города, но и в Ленобласти. При этом им не придется платить ни за сам детский сад, ни за питание, ни за другие услуги. Решение о бесплатном посещении детсадов для всех семей - это важнейшая мера социальной поддержки, особенно в Год семьи. Эта мера позволит снизить нагрузку на бюджет семей, дать родителям возможность больше времени уделять детям, а также повысить доступность качественного дошкольного образования для всех петербуржцев.

Реализация новой меры социальной поддержки потребует выделения из бюджета Петербурга более 2 млрд рублей. Но, по мнению властей, это вложение оправдано, ведь оно позволит создать более комфортные условия для семей с детьми и сделать Петербург еще более привлекательным для жизни.