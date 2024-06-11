Умерла сестра Андрея Тарковского

Сестра режиссера Андрея Тарковского Марина Тарковская скончалась в возрасте 89 лет. Об этом пишет ТАСС.

«Марина Арсеньевна ушла из жизни сегодня утром», - заявили в комплексе «Музеи Юрьевца».



Информация о смерти Марины Тарковской появилась и в Telegram-канале фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

«Приносим соболезнования родным и близким и обязательно отдадим дань памяти Марине Арсеньевне на предстоящем фестивале», - сообщила пресс-служба.



Там также отметили, что писательница, редактор и критик Марина Тарковская «сыграла огромную роль в сохранении архива брата по всему миру». Ей также удалось создать музей в доме в Юрьевце, в котором жила семья Тарковских.

«Огромную роль Марина Арсеньевна сыграла в создании и развитии кинофестиваля «Зеркало», и во многом благодаря ей фестиваль существует по сей день. Ее мнение было одним из решающих при организации культурного центра Андрея Тарковского и приобретении архива режиссера», - подчеркивается в сообщении.



Андрей Тарковский снял такие культовые фильмы как «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер», советско-итальянский «Ностальгия». Он также известен и как театральный режиссер. В Московском театре им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова») он поставил трагедию Уильяма Шекспира «Гамлет», а в лондонском театре Ковент-Гарден оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов».