Садальский заступился за лишенную спектаклей Захарову

Актер Станислав Садальский заступился за коллегу Александру Захарову, которую в театре «Ленком» лишили работы. Он считает это несправедливым. По его мнению, дочь Марка Захарова нужно назначить руководителем культурного учреждения.

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Недавно бывшая актриса «Ленкома» Людмила Поргина заявила, что ей жаль Захарову, так как из-за директора Марка Варшавера она не может играть на сцене. Она отметила, что звездной наследнице не дают роли, но при этом она числится в труппе. Эту информацию подтвердил и Садальский. Он рассказал, что Александра крайне редко играет теперь в «Вишневом саду» и не появляется в «Женитьбе».

По словам Станислава, вместо того, чтобы лишать Захарову работы, ей нужно дать новую. Причем назначить на руководящую должность.

«Будь я министром культуры, я бы дал бразды правления „Ленкомом“ Саше. Она выросла в „Ленкоме“, она хранительница уникального рабочего архива отца. И да, она во веки веков дочь Марка Захарова», — заявил Садальский.



Актер считает, что после смерти отца за его дочь некому заступиться. А то, что происходит с театрами страны, Станислав назвал кошмаром.

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