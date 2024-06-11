Шахназаров прокомментировал новую должность Богомолова

В театральной среде обсуждают назначение Константина Богомолова художественным руководителем Театра Романа Виктюка. В управлении режиссера также находится учреждение на Малой Бронной.

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Кадровые перестановки коснулись большого количества российских театров. Общественность осталась недовольной такими новостями. Известный журналист Михаил Шахназаров прокомментировал в интервью RuTube-проекту «Полный абзац» назначение Богомолова.

— Отдайте все театры Богомолову. Пусть выходят голыми, в тряпках, нам ведь нужна новизна везде. Говорят же, что от классики надо отходить, ломать шаблоны, — заявил Шахназаров.



По его словам, он посещал несколько спектаклей режиссера и остался непросто недоволен, а был буквально шокирован. Шахназаров не считает Богомолова режиссером и истиной в последней инстанции.

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7 июня стало известно, что новым художественным руководителем Театра Романа Виктюка станет режиссер Константин Богомолов. Помимо этого, актера Евгения Герасимова назначили худруком Московского академического театра сатиры.