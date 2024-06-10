В Приморье спасли простоявшую два дня в погребе лошадь

Специалисты поисково-спасательного подразделения Рудная Пристань достали лошадь Багиру, два дня простоявшую в погребе заброшенного дома в Дальнегорске (Приморье). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве пояснили, что белоснежную кобылу нашла собака случайного прохожего. Он сообщил хозяйке, женщина обратилась к спасателям за помощью.

Специалисты выехали на место, с помощью гидравлического инструмента и бензорезов расширили проем погреба, затем достали Багиру с помощью подъемника.

«Белогривая вела себя очень буйно, для безопасности спасатели вручную соорудили деревянный щит, на который поставили напуганное животное», — отметили в МЧС.



В настоящее время жизни лошади ничего не угрожает. Ветеринары осмотрели ее, обработали полученные при падении ссадины.

Хозяйка рассказала журналистам, что «15-летняя Багира — девочка осторожная, паслась самостоятельно, но далеко не уходила никогда». Она предположила, что лошадь спряталась в заброшенном доме от мощного ливня, не заметила дыру и упала в подпол.