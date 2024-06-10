Умер бывший главред газеты «Известия»

Журналист, бывший главный редактор газеты «Известия», делового издания «Маркер» и экс-главред АГН «Москва» Александр Малютин ушел из жизни в возрасте 60 лет. Коллеги сообщили о его смерти в Telegram-канале агентства. В публикации АГН «Москва» отмечается, что он работал здесь со дня основания в 2014 году.

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Скорбим, — написали коллеги журналиста.



Малютин родился 4 февраля в 1964 году в Новочеркасске. Будущий журналист учился в Ленинграде, где получил образование в ЛГУ имени Жданова — кафедра статистического анализа. Позднее он закончил Военную академию тыла и транспорта.

Экс-главред «Известий» работал в газете «Коммерсантъ» с 1992 по 1999 год. Позднее стал редактором отдела бизнеса и финансов в издании «Газета.Ru». Был главредом «Известий». В АГН «Москва» он работал со дня основания в 2014 году.

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