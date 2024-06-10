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На юге России начался купальный сезон

Температура воды на черноморском побережье поднялась до 22 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

На юге России начался купальный сезон
© РИА Новости

По словам синоптика, в Крыму вода прогреется примерно до такой отметки к концу второй декады текущего месяца. На черноморском побережье, как уточнил он, «можно открывать купальный сезон».

«В Крыму нужно еще немного подождать, может быть к концу второй декады будет уже такая же температура», - отметил Вильфанд.

Ранее метеоролог, профессор Орхан Шен заявил, что в июле и августе в Турции установится рекордно высокая температура, превышающая 40 градусов. Он предупредил о том, что в ближайшие месяцы Турцию ждет «метеорологическая катастрофа» из-за палящей жары. Как указал специалист, в этом году будут побиты температурные рекорды. В Стамбуле будет 42-43 градуса. Он призвал местных жителей и туристов «быть очень осторожными из-за большого риска лесных пожаров, солнечных ударов и возможной засухи.