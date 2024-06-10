На юге России начался купальный сезон

Температура воды на черноморском побережье поднялась до 22 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

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По словам синоптика, в Крыму вода прогреется примерно до такой отметки к концу второй декады текущего месяца. На черноморском побережье, как уточнил он, «можно открывать купальный сезон».

«В Крыму нужно еще немного подождать, может быть к концу второй декады будет уже такая же температура», - отметил Вильфанд.



Ранее метеоролог, профессор Орхан Шен заявил, что в июле и августе в Турции установится рекордно высокая температура, превышающая 40 градусов. Он предупредил о том, что в ближайшие месяцы Турцию ждет «метеорологическая катастрофа» из-за палящей жары. Как указал специалист, в этом году будут побиты температурные рекорды. В Стамбуле будет 42-43 градуса. Он призвал местных жителей и туристов «быть очень осторожными из-за большого риска лесных пожаров, солнечных ударов и возможной засухи.