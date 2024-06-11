Режим повышенной готовности ввели в Красноярске из-за появления медведей

В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил руководитель главного городского управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противопожарной обороны Александр Нестеров.

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— Введение режима повышенной готовности позволит нам усилить меры безопасности жителей. При этом медведя в городскую среду зачастую привлекает возможность найти себе пропитание на стихийных свалках, которые время от времени образовываются в дачных и садовых товариществах и в частом секторе, — заявил Нестеров.



По его словам, жителям стоит относиться внимательно к соблюдению правил и утилизации пищевых отходов на территории Красноярска.

При обнаружении дикого животного специалисты будут применять силу для его устранения, в том числе применять огнестрельное оружие при необходимости, сообщили на официальном сайте мэрии города.

10 июня на севере Подмосковье жители заметили редкого медведя. Местная жительница сняла на видео молодого бурого медведя вблизи деревни Жестылево. Обнаружение медведя является очень ценным наблюдением для мониторинга краснокнижной фауны. Именно этот вид медведя занесен в Красную книгу и относится к первой категории редкости, что относит представителя к семейству, которое находится под угрозой исчезновения.