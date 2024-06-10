Первый поезд из Приморья отправился в КНДР: что посетили

Пробный запуск пассажирского поезда между Приморьем и КНДР состоялся в рамках специальной поездки. Приморская делегация посетила Расон.

«Посмотрели, как на станции работает таможня, каковы требования пересечения границы на поезде. Убедились, что схема рабочая, что все службы работают в штатном режиме. И есть перспектива запуска прямого железнодорожного сообщения от Владивостока до Тумангана или сразу до Расона», – отметил руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.



Во время визита в Расон приморские туроператоры осмотрели четыре гостиницы разного типа, рестораны, пляжи и парк отдыха. Побывали и в местах, которые входят в обязательную туристическую программу: памятники вождям и советским воинам. Приморцы также посетили концерт, посвященный Дню основания детского союза. Отметим, что посетить КНДР можно только в составе организованной тургруппы. В настоящее время прорабатывается вопрос о запуске железнодорожного сообщения, которое свяжет Приморья и Северную Корею. Напомним, о запуске пассажирского железнодорожного сообщения между Приморьем и северокорейским городом Расон стало известно в середине мая. Как отметил губернатор Олег Кожемяко, поезда будут запущены с той частотой, с которой это будет необходимо. Фото: ФедералПресс/ Елена Майорова