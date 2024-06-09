Умер экс-директор ЗИЛа Валерий Сайкин

Заместитель председателя Совета министров РСФСР, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе и гендиректор ЗИЛа Валерий Сайкин умер на 87 году жизни. О его смерти сообщила Федерация спортивной борьбы России.

«На 87-м году ушел из жизни заместитель Председателя Совета Министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», — сказано в сообщении.



Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича.

Сайкин родился в 1937 году в Москве. Был двукратным чемпионом СССР по классической борьбе. В 1982 —1986 годы занимал пост генерального директора ЗИЛа.

В 1990 стал заместителем председателя Совета министров РСФСР.

В 1991 году баллотировался в мэры Москвы, но уступил победу Гавриилу Попову. Был депутатом Госдумы от КПРФ в 1999 — 2003 годах.