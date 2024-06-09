Роструд сообщил о планах по разработке ИИ для приема обращений работников
Роструд планирует разработать искусственный интеллект, который будет принимать обращения работников. Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Иванков в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Мы планируем разработать систему, при которой искусственный интеллект будет самостоятельно принимать поступающие к нам обращения. Он будет понимать суть этого обращения и рекомендовать, по какому из треков следует идти - где нужна консультация, где надо запустить алгоритм без проверки и так далее. Мы сейчас начали работу над этим, разрабатываем подходы. Надеемся, что в ближайшем будущем удастся начать пилотную реализацию", - сказал он.
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Иванков пояснил, что сейчас Роструд уже использует искусственный интеллект при присвоении категории риска.
"Мы также являемся оператором платформы "Работа России", и на этом портале искусственный интеллект на основе анализа больших данных и отработки поведенческих траекторий людей предлагает вакансии и резюме", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск.