Роструд сообщил о планах по разработке ИИ

Роструд планирует разработать искусственный интеллект, который будет принимать обращения работников. Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Иванков в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

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"Мы планируем разработать систему, при которой искусственный интеллект будет самостоятельно принимать поступающие к нам обращения. Он будет понимать суть этого обращения и рекомендовать, по какому из треков следует идти - где нужна консультация, где надо запустить алгоритм без проверки и так далее. Мы сейчас начали работу над этим, разрабатываем подходы. Надеемся, что в ближайшем будущем удастся начать пилотную реализацию", - сказал он.



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Иванков пояснил, что сейчас Роструд уже использует искусственный интеллект при присвоении категории риска.

"Мы также являемся оператором платформы "Работа России", и на этом портале искусственный интеллект на основе анализа больших данных и отработки поведенческих траекторий людей предлагает вакансии и резюме", - отметил он.



Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск.