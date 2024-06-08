В российском регионе в июне выпал снег

В Магаданской области выпал снег. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в Telegram.

«Лето не перестает нас удивлять. Сегодня в некоторых районах Магадана и Ольского муниципального округа выпал снег», — рассказали в ведомстве.



Жителей и гостей Магаданской области предупредили, что в ночь с 8 на 9 июня в регионе продолжит идти снег с дождем. В воскресенье в Магадане воздух прогреется до 6 градусов Цельсия.

В МЧС также напомнили правила использования обогревателей, печей и отопительных котлов. В ведомстве обратили внимание на необходимость отключать на ночь электроприборы и не использовать их в качестве сушилки для вещей во избежание пожара.

6 июня стало известно, что снег также выпал в Норильске. Для уборки образовавшихся сугробов на улицы города вышло почти 20 единиц техники.