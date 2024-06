Как будет устроена "Дикая Мята" в 2024 году

До самого ожидаемого open-air – «Дикой Мяты» – осталась неделя. Уже через 7 дней - 14-16 июня на легендарном фестивальном поле в Тульской области гостей будет ждать музыкальный город с шестью сценами, четырьмя палаточными лагерями, территорией детства, пространством красоты и здоровья Green Age, бесплатной питьевой водой, спортивными площадками, развлечениями для взрослых и детей. Долгожданное открытие «дверей» состоится в пятницу, 14 июня в 10:00.

© PR-служба фестиваля "Дикая Мята"

Шесть сцен и более 100 музыкантов – все на «Дикой Мяте»

Шесть сцен – Sirena, Titana от билайн, Маяк от Yappy Music, детская сцена «Ариэль», «Дачный клуб Т-Банк» и Vashana Club – рок, поп, рэп, фолк, инди, электронная музыка – за три дня на всех сценах выступят более 100 артистов. На сцене Vashana Club пройдет шоу-кейс Аудиошколы DJ Грува при участии 54 диджеев.

Sirena

В пятницу 14 июня «Дикая Мята» откроется выступлением коллектива «Сирены Титана», а далее на сцену Sirena выйдут специальный гость из Мексики – ска-команда Out of Control Army, «Операция Пластилин», Хаски, polnalyubvi и любимая «дикомятная» группа – The Hatters – представит Big Show с участием приглашенных артистов. В субботу здесь ждем выступления команд The Starkillers, «План Ломоносова», «Гудтаймс», Антоха МС, Sati Ethnica, «Нейромонах Феофан», Найк Борзов, Drummatix и закроет субботний вечер Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой «40 лет Nautilus Pompilius», хиты которых впервые прозвучат на фестивале. В воскресенье на сцене Sirena выступят такие команды, как «Обстоятельства», «Инкогнито», «Несладко», Алена Швец, «Дайте Танк (!)», Green Apelsin и закроет фестиваль своим шоу Zoloto.

Titana от билайна

Сцену «Titana от билайна» в пятницу 14 июня откроют River Bridge, «Чемодан Гризли», Tardigrade Inderno, «Элли на маковом поле», Билли Новик с песнями Егора Летова, Базар. В субботу здесь состоится презентация музыкальной группы первой актрисы-космонавта Юлии Пересильд – «Мандрагора», а также увидим шоу команд «Лиза Матрешка», Blizkey, «Фанкин», TMNV, Soltwine, «Драгни», «Вадяра Блюз», «Минаева», levandowskiy&sche, «лампабикт». В воскресенье закрывать сцену «Titana от билайна» будут Gilead, Salvador, «Мытищи в огне» и «Питоны 3000».

Маяк от Yappy Music

В ДНК «Дикой Мяты» – открытие новой музыки и этому фестиваль не изменяет уже 16 лет. В 2024 году «Дикая Мята» совместно с музыкальным лейблом Yappy запустили конкурс среди молодых и талантливых музыкантов, заявки на который прислали более 1000 участников. По итогам трех выездных музыкальных кэмпов были выбраны три победителя – «Южный север», Rofman и Рося Федин, которые выступят на фестивале. В пятницу сцену «Маяк от Yappy Music» откроют «Южный север», Маша Мирова, Cardio Killer, «Нееет, ты что» и «Бонд с кнопкой». В субботу здесь выступят Rofman, Эrika, «Ищикосьеву», «Пикчи!», Oligarkh, «Манго Буст», Xarista, «Видеокассета твоих родителей», Васса Железнова и Palc. Закрывать сцену «Маяк от Yappy Music» будут Рося Федин, «Созвездие отрезок», LeTai и hehehe.

Дачный клуб Т-Банк

Территория фестиваля уже два года функционирует в круглогодичном формате, как арт-кэмп «Дикая Мята». Помимо комфортных домиков для проживания, здесь работает концертный клуб, в котором два раза в неделю проходят концерты со свободным входом. И по итогам каждого месяца, музыкант, чье выступление покорило зрителей, попадает в лайнап фестиваля «Дикая Мята». В пятницу 14 июня сцену Дачного клуба откроют Elena Jaya, «Мэнсон Флетчер», «Пилс», Mesch!, «Три вторых», в субботу здесь ждем выступления Daniel Stranger, «Кукушнин Баритон», «Пока Все Змеи Спят», Terra, Mazzltof, Black Lama, Breaking System, в воскресенье закроют музыкальную программу Moscow Klezmer Band, ToT SamY, Tabasco Band и «Приятели покойного».

Полное расписание выступлений опубликовано на сайте фестиваля.

Green Age, лекторий, спорт и другие развлечения на «Дикой Мяте»

Каждый год «Дикая Мята» совместно с партнерами для гостей фестиваля готовит большое количество развлечений. Так, в этом году в лектории пройдут авторские встречи с музыкантами и лидерами мнений, будет работать выездной ЗАГС, для зрителей откроется парк развлечений и «дикий» отель, а на партнерских зонах можно выиграть приятные призы и подарки. Все три дня функционирует Водный комплекс БАРЬЕР – взрослый и детский бассейны, а также можно будет записаться на экскурсии на водозаборный узел и узнать, как устроена водная инфраструктура «Дикой Мяты».

Гостей фестиваля также ждет большая спортивная программа - в этом году пройдут соревнования по пляжному волейболу и футболу для взрослых и детей. Основные игры пройдут во второй фестивальный день, а финальные матчи – в завершающий день, 16 июня. Также во время «Дикой Мяты» будут организованы выездные сплавы на байдарках и сап-бордах – вместе с инструкторами VASHANA: Sup balance camp – нового события, в организации которого принимает участие команда «Дикой Мяты».

В этом году ведущими направлениями Green Age станут йога и медитативные практики. Также будет работать массажная зона, пройдут лекции по психологии и саморазвитию. Зрители фестиваля смогут принять участие в гонг-медитациях, импровизационных виброакустических сессиях, посетить чайные и какао-церемонии, встать на гвозди и попробовать разные техники телесной терапии от признанных специалистов.

Территория детства на «Дикой Мяте»

«Дикая Мята» как и всегда уделяет большое внимание юным меломанам. Для маленьких зрителей пройдут бесплатные и платные мастер-классы, все три дня открыта комната матери и ребенка, будет работать детская сцена «Ариэль», на которой выступят юные музыканты в возрасте от 5 до 15 лет, занимающиеся в известной Рок-школе Вадима Германова.

Все три фестивальных дня будет функционировать детский сад, в котором гости мероприятия смогут оставить ребенка под присмотром квалифицированных педагогов. В садике будет множество игрушек и реквизита: мячи, спортивные кольца, конструкторы, мягкие модули для строительства, гимнастические палки, напольное покрытие, наборы для мастер-классов, творческие наборы с кистями, красками и карандашами, сказочная библиотека.

Дети, которым еще не исполнилось трех лет, смогут оставаться в саду только под присмотром родителей. И, конечно, в садике не организовано питание, поэтому завтраки, обеды и ужины — ответственность родителей. Все игровые программы для детей и родителей будут бесплатны до 14:00, а в период с 14:00 до 21:00 будет взиматься плата 300 рублей в час.

О комфорте и палаточных лагерях

«Дикая Мята» - самый комфортный open-air в стране. Здесь проложены мощеные дорожки, установлены фонтанчики с питьевой водой и душевые, точки с кипятком, станции для подзарядки гаджетов. На поле работает палаточная гостиница, во всех палаточных лагерях – их в этом году четыре: освещенные улицы, установлены душевые и санузлы, будет работать пункт проката, где можно арендовать палатку и другие вещи, необходимые для проживания. В этом году впервые места под палатку продаются по номерам, чтобы можно было легко найти свою локацию и не потеряться, в каждом лагере будет свой ресепшн и сотрудники, которые будут помогать гостям с решением всех вопросов. Также в этом году в формате эксперимента будет работать доставка продуктов в одном из лагерей.

Основной съезд на фестивальную парковку за перекрестком 2-х фестивальных дорог (через Алексин, через Сотино), расширен до 6-ти полос. На случай непогоды на парковке будет дежурить спецтехника, готовая при необходимости в любой момент помочь водителям. Во избежание пробок и заторов организаторы рекомендует приезжать в пятницу 14 июня к 10:00. Добраться на фестиваль также можно на автобусах, курсирующих от м. Лесопарковая до поля, на электричках до станции Тарусская, от которой также будут ходить трансферы до фестиваля.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте mintmusic.ru, в продаже доступны категории билетов на все три дня (14-16 июня), на два дня (15-16 июня) и на один день (16 июня), а также можно приобрести места на парковку и под свою палатку. Все входные билеты подлежат обмену на браслет с возможностью прохода на фестиваль неограниченное количество раз. Убедительная просьба перед фестивалем внимательно ознакомиться с правилами посещения мероприятия.