Владимир Машков получил новую должность

Актер и режиссер Владимир Машков станет новым директором «Современника», его коллега Евгений Герасимов получил должность худрука Московского академического театра сатиры, а режиссер Константин Богомолов - Театра Романа Виктюка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В мэрии подчеркнули, что все трое сохранят свои нынешние должности художественных руководителей. Машков останется худруком «Табакерки» (Московского театра Олега Табакова), Евгений Герасимов - Театра на Малой Ордынке, а Богомолов - Театра на Малой Бронной.

Глава московского Департамента культуры Алексей Фурсин заявил, что назначения Машкова, Герасимова и Богомолова позволят более эффективно управлять театрами, а также объединить ресурсы разных площадок и творческих коллективов. Это поможет обновлению и расширению репертуаров.

«Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры», - подчеркнул Фурсин.



Герасимов отметил, что его связывала многолетняя дружба с Александром Ширвиндтом, президентом театра сатиры, ушедшим из жизни в 2024 году. Машков назвал работу в «Современнике» большой ответственностью и личной ответственностью перед Галиной Волчек, которая долгое время была режиссером и худруком «Современника».

Худруком «Табакерки» Машков стал весной 2018 года. С 2020-го (после смерти Волчек) и по 2022 год художественным руководителем «Современника» был Виктор Рыжаков. Летом 2022 года он покинул этот пост, после этого за творческую часть отвечал художественный совет театра.