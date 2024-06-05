Глава СПЧ оценил скандал, когда школьниц заставляли раздеваться на ЕГЭ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что «пусть лучше кто-то спишет, чем все будут унижены», комментируя досмотры перед ЕГЭ. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

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Ранее появились новости о школьницах, которым из-за досмотров пришлось снимать нижнее белье перед ЕГЭ в Воронеже. Прокуратура и следователи начали проверку, а Министерство образования Воронежской области не выявило нарушений этических норм при досмотре девушек.

Фадеев обратил внимание, что с началом периода ЕГЭ «диких историй» о досмотрах школьников становится все больше. По его словам, «борцов со шпаргалками» не останавливает даже огласка и предупреждения о наказаниях.

«Технологии досмотра (зачастую жесткого) работают много где: в аэропортах, на массовых мероприятиях, стадионах. Но без скандалов. Здесь же мы наблюдаем крайнюю степень недоверия к детям, которая унижает всех - и учеников, и учителей, и самих охранников», - подчеркнул глава СПЧ.



Он задался вопросом, в каком состоянии выпускники потом сдают экзамен. Фадеев подчеркнул, что важные баллы не должны зависеть от «самоуправства человека на рамке», и назвал такой подход «варварским».