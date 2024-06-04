В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах потеплеет до плюс 41 градуса, заявил в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, «супержаркая, тяжелая погода» в Южном федеральном округе ожидается повсеместно. Так, зной придет в Краснодарский край, Крым, и Ростовскую область, отметил специалист. В Волгоградской области прогнозируется до плюс 40 - плюс 41 градуса, добавил он.

В регионах Северного Кавказа температура будет на 5-9 градусов выше нормальных значений. В ближайшие дни там будет от плюс 31 до плюс 38 градусов, подчеркнул Вильфанд.

Он пояснил, что жара связана с Азорским антициклоном. Также воздух в указанных выше регионах сильно перегревается солнечными лучами из-за того, что там малооблачная погода, заявил синоптик.

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