Telegram-канал Mash сообщает, что российский Минюст завершил проверку в отношении лидера ДДТ Юрия Шевчука. По данным канала, по итогам проверки ведомство решило отправить заявление с «сомнительной речью» музыканта в ФСБ для «возможного использования в работе».

Ранее Mash сообщал, что Шевчука попросили проверить по статье о призывах к экстремизму из-за речи, произнесенной им на концерте в Дубае. Как отмечал Mash, в перерыве между песнями Шевчук завил, что всё всегда заканчивается революцией. По данным канала, на музыканта подали заявления в Генпрокуратуру и Минюст России.

По информации Mash, проверка, начатая Генпрокуратурой, еще не завершилась. В Минюсте заявление рассматривал департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния. Детали результатов проверки Mash не приводит.

В августе 2022 года суд в Уфе оштрафовал Шевчука на 50 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии. Протокол был составлен после концерта в Уфе 18 мая. Сам музыкант подчеркивал, что всегда выступал против конфликтов во всем мире.