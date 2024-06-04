Путин прислал венок на прощание с полярником Чилингаровым

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с известным российским полярником Артуром Чилингаровым. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, кроме российского лидера венки послали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и спикеры обеих палат парламента — председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Цветы также прислали зарубежные политики, среди которых третий президент Армении Серж Саргсян.

Чилингарова не стало 1 июня на 85-м году жизни. Он родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге, в 60-х работал гидрологом в Арктической научно-исследовательской обсерватории, затем возглавлял арктические научные станции и полярные экспедиции. В 2007 году Артур Чилингаров погрузился на дно Северного Ледовитого океана, где установил флаг России.

Чилингаров удостоен множества государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации. Чилингаров занимал пост депутата Госдумы, возглавлял Ассоциацию полярников и был спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества в Арктике и Антарктике.