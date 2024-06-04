Глава города Иваново Шарыпов ушел в отставку

Глава города Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской думы.

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По данным агентства, решение о досрочном прекращении полномочий главы города было принято по его собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы города назначен Александр Шаботинский, первый заместитель главы администрации Иваново. Раньше он занимал пост заместителя председателя правительства Ивановской области.

Шарыпов был назначен главой города в ноябре 2016 года. Он переизбирался решениями Ивановской городской думы в 2019 и 2021 годах.

Ранее президент России Владимир Путин в пятницу, 31 мая, подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области. Этим же указом президент принял отставку Дмитрия Азарова с поста главы региона.