Умер депутат Госдумы и исследователь Артур Чилингаров

Умер депутат Госдумы, известный исследователь Арктики и Антарктики, герой СССР и России Артур Чилингаров. Ему было 84 года. Некролог опубликован на сайте Госдумы.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега – Артур Николаевич Чилингаров…Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Артур Чилингаров эффективно решал задачи и в науке и законотворчестве, отстаивая интересы страны и граждан.

Артур Николаевич Чилингаров — первопроходец, исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук. Герой Советского Союза, Герой России.

Избирался в Государственную Думу в течение семи созывов.

Чилингаров внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Он руководил экспедициями, участвовал в сложнейших спасательных операциях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Артура Чилингарова.