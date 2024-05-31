Белгород выиграл конкурс МЧС «Мой город – без опасностей»

Белгород стал победителем всероссийского конкурса МЧС «Мой город – без опасностей». В рамках состязания оценивались лучшие практики повышения устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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Как отмечается, опыт Белгорода был признан лучшим среди муниципальных практик по повышению устойчивости городов к ЧС. Жюри оценило развитие и качество белгородской системы оповещения населения и назвало город лучшим в номинации «Предупреждение ЧС». Награду вручили главе городского Управления гражданской обороны Николаю Лебедеву.

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Ранее издание «Вести Подмосковья» также сообщало, что Белгородская область снова подверглась атаке беспилотников ВСУ. В городе Грайворон пострадал мирный житель. У мужчины осколочное ранение нижних конечностей. Ему оказывается медицинская помощь.