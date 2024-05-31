«это лето фестиваль» анонсировал программу лектория

“Это лето фестиваль”, который пройдет 1 и 2 июня в саду «Эрмитаж», анонсировал программу лектория, подготовленную совместно с проптех компанией «Самолет» и медиахолдингом Independent Media. Лекторий «Жизнь в большом городе» - это беседы-исследования ключевых сфер, влияющих на качество жизни людей в современном мегаполисе: дом, финансы, образование, карьера, здоровье.

© Пресс-служба фестиваля

Откроет пространство лектория чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников. Это мероприятие позволит не только определить лучших чтецов среди молодёжи, но и привлечь внимание к культуре речи и важности чтения.

После гостей ждёт серия паблик-токов, первая тема: как ИИ изменит нашу жизнь в будущем. Модератором встречи выступит главный редактор журнала “ТехИнсайдер” Александр Грек. Затем главный редактор журнала «Новый очаг» Наталья Родикова проведёт встречу, посвящённую влиянию медиакультуры на воспитание детей. Вместе с практикующими психологами участники обсудят вопросы буллинга и психологии отношений внутри семьи. Завершит программу первого дня дискуссия при участии издания “Правила жизни” о том, как различные проекты и инициативы формируют имидж города и влияют на его развитие - где модератором выступит Сергей Капков.

2 июня в лектории гости найдут ответ на главный вопрос: как жить свою лучшую жизнь. Здесь они узнают, какие факторы влияют на качество жизни, как отдыхать от шума мегаполиса, справляться с бешеным ритмом и стрессом, а также почему так важны баланс между работой и личной жизнью. О лайфстайле женщин в большом городе расскажут блогер, коуч, партнёр творческого объединения «Череда» Анна Фёдорова, блогер Лера Теллур и яркие представительницы различных сфер. Мужской взгляд на эту тему представит главный редактор Men Today, модератор второй воскресной дискуссии Антон Иванов и чемпион Европы, тренер и предприниматель Александр Сергеев. Спикеры компании Самолет проведут воркшоп по прокачке четырех основных сфер жизни: финансы, образование, дом, здоровье и расскажут, как жить осознанную, экологичную жизнь в большом городе. Завершится программа лектория модным паблик-током «Российский фэшн» под кураторством главного редактора VOICE Shopping Татьяны Максимовой и с участием фэшн блогера и журналиста Севары.

Не обойдется и без музыкальной программы. На время мероприятия парк культуры и отдыха перевоплотится в город-сад с музыкальной сценой, маркетом, зоной пикника и пространствами от партнёров. Здесь взрослые смогут вновь почувствовать себя детьми, а дети научатся чему-то новому и интересному. В лайнапе мероприятия заявлены только актуальные герои отечественной музыкальной сцены: FEDUK, Тося Чайкина, группы «ХЛЕБ», CREAM SODA, «Сироткин», NEMIGA и другие. А в программе — активности для всей семьи, мастер-классы, спортивные и творческие развлечения.

В одном пространстве «это лето фестиваль» соберёт тысячи гостей всех возрастов, чтобы в центре столицы устроить настоящий семейный праздник и подарить заряд положительных эмоций на всё лето. Билеты уже в продаже.

Расписание лектория:

1 июня

14:30-15:30 «Чемпионат по чтению вслух на русском среди старшеклассников».

15:45 - 16:45 «Искусственный интеллект: будущее, которое уже наступило». Модератор: Александр Грек - главный редактор ТехИнсайдер.

Андрей Комиссаров - руководитель направления цифровых продуктов образовательной экосистемы "Самолетум".

17:00 - 18:00 «Психология и жизнь семьи в большом городе».

Модератор - Наталья Родикова, главный редактор журнала “Новый очаг”.

Галина Воликова - нейропсихолог Самолетум школы.

18:15 - 19:15 «Имидж города и его правила жизни».

Модератор: Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики.

Леон Пряжников - директор по продукту Самолет.

2 июня

14:30-15:30 «Лайфстайл женщины в большом городе».

Модератор - Анна Федорова, блогер, коуч, партнер креативного агентства Череда.

Кира Смирнова, директор по устойчивому развитию Самолет и блогер Лера Теллур.

15:45 - 16:45 «Work-life balance мужчины в большом городе».

Модератор - Антон Иванов, главный редактор Men Today.

Евгений Большаков, директор по развитию розничных фондов Самолет и Чемпион Европы, тренер и предприниматель Александр Сергеев.

17:00 - 18:00 «Осознанная жизнь в большом городе: как начать жить лучшую жизнь». Модератор: Кирилл Асташкин, директор по маркетингу и рекламе Самолет Плюс.

Алдар Адушеев - финансовый директор Самолет Финтех.

18:15 - 19:15 «Мода в большом городе».

Модератор: Татьяна Максимова, главный редактор VOICE Shopping.

Фэшн блогер и журналист Севара.

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