В Петербурге запустят водное такси между Крестовским островом и парком 300-летия

В Санкт-Петербурге вновь доступен для пассажиров водный маршрут «Санкт-Петербург — Петергоф».

Водный транспорт ходит от городского причала №5 на Набережной Макарова, 34, сообщает Петербург2.

Последний раз такие рейсы запускались 25 лет назад, но теперь они снова доступны для всех желающих.

«Время в пути составит всего 25 минут. Обслуживать маршрут будут скоростные суда «Метеор» от компании «Астра-Марин», — сообщил в своём Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

Ранее заместитель мэра Москвы и глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что с начала летней навигации 320 раз суда прибыли и отправились в круизы по городам России с Северного и Южного речных вокзалов столицы. Они уже перевезли 55 тыс. пассажиров.