«Русские пропагандисты» в Амстердаме: кто в Европе против Познера и Урганта

В парламенте Нидерландов возмутились выступлением телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме и потребовали разъяснений от МИД и Министерства культуры. Почему телеведущих обвинили в «российской пропаганде», чем так не понравилось европейцам их выступление и можно ли их на самом деле считать «российскими пропагандистами»?

© News.ru

Кому не понравилось выступление Познера и Урганта в Амстердаме

Депутатов от Народной партии за свободу и демократию (VVD) Клэр Мартенс-Америку и Рубена Брекелманса возмутило, что Ургант и Познер выступили в Theater Amsterdam. Они отправили главе МИД и секретарю по культуре список из 11 вопросов, в которых с ходу объявили телеведущих «пропагандистами», выступающими с «ярко выраженной пророссийской позицией».

«Что вы думаете о том, что такие пророссийские пропагандисты выступают в голландском театре?» — гласит один из вопросов.

Депутаты расспрашивают главу МИД о том, знал ли он, что Познер и Ургант были ведущими на российском ТВ, и не вызывает ли у него подозрений тот факт, что сайт шоу и само выступление ведутся полностью на русском языке.

«Как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива?» — спрашивают Мартенс и Брекелманс.

VVD — одна из крупных партий в Нидерландах, которая придерживается позиций евро-атлантизма. Депутаты Клэр Мартенс-Америка и Рубен Брекелманс занимают жесткую антироссийскую позицию и еще до начала СВО поддерживали отправку военной помощи на Украину и жесткие антироссийские санкции. Не так давно Брекелманс раскритиковал решение правительства Нидерландов выразить соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси в авиакатастрофе.

Что было на выступлении Познера и Урганта в Амстердаме

Выступление под названием «Путешествие Познера и Урганта» прошло в Амстердаме 28 мая. Оно стало первым в их европейском туре. Программа тура посвящена серии фильмов о путешествиях двух телеведущих в разных странах мира, которые выходили с 2008 («Одноэтажная Америка») по 2021 год («Япония. Обратная сторона кимоно»).

«Этот проект — уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стендапа до познавательных бесед. Вы увидите результат совместной работы двух талантливых людей, которые объединились, чтобы поделиться своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру», — написано на сайте шоу.

Анонс выступлений Познера и Урганта появился в апреле. Телеведущий Сергей Дворцов предсказал шоу коммерческий провал.

Познер и Ургант запланировали в рамках европейского тура четыре выступления. После Амстердама состоялось выступление в швейцарском Цюрихе 30 мая. На 3 июня назначено выступление в Берлине, а на следующий день — во Франкфурте.

«Я думаю, с большой вероятностью тур Познера и Урганта по Германии отменится. Там власти настроены совершенно не пророссийски и усиливают поддержку ВСУ», — предположил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Как относятся к СВО Познер и Ургант, за что их назвали «российской пропагандой»

Нидерландские депутаты утверждают, что Познер и Ургант являются «пропагандистами, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией». Познер, по их версии, «не осуждает» действия России на Украине и «обвиняет в этом Запад».

После начала СВО в 2022 году Иван Ургант пропал из публичного пространства. Его шоу «Вечерний Ургант» исчезло из эфирной сетки Первого канала. Было известно, что актер уехал в Израиль, однако позже он назвал это «творческим отпуском».

В апреле 2024 года стало известно, что Ургант вскоре может вернуться на экраны. Его назвали возможной заменой бессменному ведущему КВН Александру Маслякову.

Владимир Познер последовательно избегал публичных оценок СВО. Предположительно, он уехал за границу, где у него есть недвижимость и вид на жительство. Познер — гражданин Франции. Его программа на Первом канале перестала выходить с февраля 2022 года. Он объяснил это тем, что на время СВО Первый канал стал «информационным». При этом в выступлениях за рубежом Познер передавал официальную позицию Москвы, не выражая собственных оценок.

Историк моды Александр Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО.