Анапа перестала быть городом

Её статус изменили на муниципальный округ, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края.

«В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населённых пунктов, входящих в состав городского округа. Законопроектом предлагается муниципальное образование город-курорт Анапа наделить статусом муниципального округа», — сообщил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев.

При этом изменение не является основанием для досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления. Депутаты приняли соответствующий закон в связи с проведением административно-муниципальной реформы по всей стране. Муниципальный округ отличается от городского округа тем, что в него можно объединять поселения не менее чем из трёх населённых пунктов. Кроме того, две трети населения объединяемых в городской округ поселений должны проживать в городах и других городских населённых пунктах. При этом плотность населения городского округа должна в пять раз и более превышать среднюю плотность населения в России.