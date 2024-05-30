В московском парке убрали надгробия непослушным детям

В московском парке развлечений «Сказка» убрали надгробия непослушным детям, сообщила администрация в Telegram-канале. Композиция перед Домом страха простояла больше двух лет, однако решение принято после «неоднозначной реакцией пользователей».

Композиция перед Домом страха прожила больше двух лет. За это время у нас не было ни одного негативного отзыва. <...> В связи с неоднозначной реакцией пользователей по вчерашнему видео руководство парка приняло решение композицию убрать, — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сняли видео, на котором запечатлели надгробия непослушным детям в парке «Сказка» в районе Крылатское в Москве. На могильных камнях сделаны надписи «Топтал газон», «Лез через ограждения» и другие. Людей возмутило, что в детском парке так пугают ребят.

Ранее в Ейске трое детей получили травмы на аттракционе в парке Поддубного. Как стало известно журналистам, на очередном сеансе катания у аттракциона «Лавица» внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях, в результате чего две девочки и мальчик едва не вылетели с карусели, дети получили ушибы. Медики осмотрели их, чтобы исключить более серьезные травмы. Прокуратура начала проверку инцидента.