Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова предстанет перед судом в Нижневартовске из-за дела о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, судебное заседание назначено на 13 июня, а само административное дело было возбуждено в апреле. Бывшей главе региона, которая сегодня утром объявила о своей отставке, грозит штраф до 200 тысяч.

Причиной судебных разбирательств стало резонансное высказывание Натальи Комаровой по поводу российской спецоперации на встрече с жителями Нижневартовска в 2023 году.

Во время мероприятия ей задала вопрос жена одного из военнослужащих. По ее словам, бойцы не получили рюкзаки со всем снаряжением. Губернатор заявила, что российские военные могли недополучать все необходимое из-за того, что регион не готовился «к этой войне и она нам не нужна», напоминает РБК.

Губернатор ХМАО сообщила об уходе в отставку

После этого «общественник» Юрий Рябцев написал на Комарову заявление в полицию по статье о «дискредитации» армии, а когда полиция отказалась возбудить дело — подал заявление в суд Нижневартовска, чтобы тот проверил законность отказа.

Сегодня губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что уходит с поста главы региона и переходит на другую работу. Она поблагодарила жителей за поддержку, отметив, что ее команде удалось добиться того, что люди остаются и работают в ХМАО, а Югра является регионом-лидером.