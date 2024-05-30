Путин сказал, сколько детей в семьях должно стать нормой

Многодетность должна стать нормой жизни в России, и страна уверенно движется в этом направлении. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями награжденных орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Путин подчеркнул, что для родителей дети — ни с чем не сравнимое счастье. Они являются главным в жизни любого человека, а пример со стороны многодетных семей вдохновляет молодых людей, только начинающих взрослую жизнь.

«Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении», — сказал Путин.

Во время мероприятия российский лидер также заявил, что принимаемые государством решения строятся вокруг интересов семьи. Президент считает, что они должны быть уверены в поддержке со стороны властей, а перед детьми должны быть открыты самые обширные возможности для самореализации.