В России появится почта для жалоб на нарушения в ходе ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению на фоне ситуации со школьницами в Воронеже откроет почту для жалоб на нарушения в ходе проведения ЕГЭ в России. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она уточнила, что речь идет о специальном отдельном электронном почтовом адресе на базе комитета. На нее, по словам Лантратовой, можно будет прислать информацию или рассказать о нарушениях в ходе ЕГЭ, «если такие будут».

«Оперативно будем разбираться. Чтобы не из СМИ информацию получать, а напрямую от людей. Проверять эту информацию и принимать решения», — добавила она.

Она отметила, что комитет и раньше принимал жалобы на нарушения по теме проведения ЕГЭ, однако на отдельную почту будет поступать меньше обращений, что позволит «оперативно реагировать на ситуацию».

Ранее сообщалось, что в Воронеже на одном из пунктов проведения ЕГЭ девочек заставили снимать бюстгальтеры. Кроме того кабинки туалетов там оказались без дверей. При этом в результате проверки, в том числе видеокамер, со стороны Минобразования Воронежской области не было обнаружено подтверждения этим жалобам.