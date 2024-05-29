Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал Telegram-каналу Shot об итогах проверки, которая показала, что школьниц в Воронеже никто не заставлял раздеваться, чтобы пройти на Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Накануне ученики воронежской школы № 62 пожаловались на досмотр, который им устроили на входе в учебное заведение перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. Из-за срабатывающих металлодетекторов девочек заставляли снимать украшения и обувь, а после сотрудники предположили, что причиной стали «косточки» в бюстгальтере. Одна из выпускниц рассказала СМИ, что вынуждена была снять нижнее белье, чтобы пройти рамку и «была в истерике».

По словам Сергея Кравцова, проверка не подтвердила факт неправомерных действий в ходе сдачи ЕГЭ в Воронеже.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, - они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», - подчеркнул он.

Ранее в правительстве Воронежской области заявили, что рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер и «нарушений этических норм не наблюдается». По данным властей региона, более 130 из 143 выпускников прошли рамку без проблем и «признаков тревожности».