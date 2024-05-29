Школьница рассказала, как ей пришлось раздеваться перед ЕГЭ в Воронеже

Школьница из Воронежа рассказала, что из-за постоянно пищащего металлодетектора была вынуждена снять нижнее белье во время досмотра перед ЕГЭ. Об этом пишет RT.

Накануне ученики воронежской школы № 62 пожаловались на досмотр, который им устроили на входе в учебное заведение перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. Из-за срабатывающих металлодетекторов девочек заставляли снимать украшения и обувь, а после сотрудники предположили, что причиной стали «косточки» в бюстгальтере.

По словам ученицы Алены (имя изменено), она несколько раз проходила через металлодетектор во время досмотра, однако он пищал даже после того, как она сняла с себя все украшения и достала из обуви монетку на счастье.

«У меня начинается истерика - я плачу, я кричу, я все сняла с себя, у меня ничего нет металлического», - рассказала она.

После чего ученица вышла на крыльцо, отвернулась от всех и сняла с себя лифчик. Девушка отметила, что то же самое была вынуждена сделать и ее одноклассница, которой еще и пришлось пройти осмотр руками.

«Я даже внутрь туда заходила, у меня лифчик был в руках, это все видели. Это просто полный беспредел, там все были в истерике», - заявила она.

При этом в областном правительстве подчеркнули, что рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер и «нарушений этических норм не наблюдается», пишет РИА Новости.

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По данным правительства Воронежской области, более 130 из 143 выпускников прошли рамку без проблем и «признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось».

Ранее представитель школы сообщил, что детей не обыскивали. В свою очередь председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что депутаты и Рособрнадзор проведут собственную проверку. Казакова подчеркнула, что списывать и проносить шпаргалки нельзя, однако подобное является «перебором», происходящим «не от большой ответственности за свои действия».