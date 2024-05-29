День защиты детей около ТРК Vegas Сити

День защиты детей – главный праздник в году, когда детям можно всё – играть и веселиться, есть сладости и развлекаться весь день напролет!

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1 июня, с 12 до 18 часов, в Крокус Сити пройдет большой праздник в честь Дня защиты детей со множеством активностей и подарков, развлечений и угощений. Детей и их родителей с утра до вечера ждет насыщенная программа и масса всего интересного.

С 12:00 гостей ждут игры от квеста «Форт Баярд», игры в очках виртуальной реальности от клуба Warpoint, активности от телеканала СТС и «Детского радио». Агентство детских праздников «Весело деткам» представят развлекательную программу «Море! Небо! Солнце! Встречаем лето вместе!» с пляжной вечеринкой, фотосессией, веселыми играми и танцевальными челленджами, мастер-классами по изготовлению воздушных змеев и их запуском.

Юных гостей ждут специальные призы от популярных звезд и инфлюенсеров: звонок победителю розыгрыша от группы «Мохито», билеты на концерт от Гузель Хасановой, открытки с автографами от группы «Тутси», совместный прямой эфир в соцсети с IVAN и картина от ANSE. Видеопривет от команды ЦУЕФА: Жени Лизогуб, Миланы Некрасовой, Давида Турова и Леры Симки, футболки с автографом от Люси Чеботиной и призы от Клавы Коки. Призы от «Крокус Сити Молла»: приз-робот «Человек-паук» от бутика Little Dauphin и билеты со скидкой 50% в активити-парк Teika Boom, массажная подушка AppleMed от Ergonova.

Также в программе: цирковое шоу «Эльф-шар» и музыкальное представление «Мама для мамонтенка», бьюти-бар со сверкающими флеш-тату, игровые аттракционы и надувные горки, а еще – беспроигрышный розыгрыш призов и бесплатная сладкая вата от сети «Твой Дом», интерактивы от МТС Life, розыгрыши сертификатов от ресторана «У DяDи Макса» и Restaurants by Emin Agalarov, спортивные активности от сети Crocus Fitnes и многое другое.