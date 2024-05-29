Тему с раздеванием школьниц перед ЕГЭ вынесут на заседание Госдумы

Инцидент с раздеванием учеников в воронежской школе перед ЕГЭ произошел из-за безответственности сотрудников учебного заведения. Как сообщает телеканал «Звезда», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что депутаты и Рособрнадзор проведут собственную проверку.

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Парламентарий отметила, что проверят и другие якобы предпринятые в школе меры, вроде снятых перегородок кабинок в туалете. Казакова подчеркнула, что списывать и проносить шпаргалки нельзя, однако подобное является «перебором», происходящим «не от большой ответственности за свои действия».

Накануне ученики воронежской школы № 62 пожаловались на досмотр, который им устроили на входе в учебное заведение перед сдачей ЕГЭ. Из-за срабатывающих металлодетекторов девочек заставляли снимать украшения и обувь, а после сотрудники предположили, что причиной стали «косточки» в бюстгальтере. На записях с камер видеонаблюдения видно, что одну из учениц попросили поднять кофту.

Вместе с тем в Минобразования Воронежской области заявили, что конфликтных ситуацией на входе в экзаменационный пункт не было. После экзаменов не было подано каких-либо апелляций на нарушения порядка их проведения.