В Якутии пострадавшим от паводка начали поступать выплаты

Выплаты начали поступать пострадавшим от паводка в Якутии, услуга оказана по 13 заявлениям, поступившим на предоставление единовременной материальной и финансовой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Якутии.

"Пострадавшим в результате весеннего паводка начали поступать выплаты. <...> Услуга оказана по 13 заявлениям. 12 получили единовременную материальную помощь, 1 получил финансовую помощь", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:00 (09:00 мск) число пострадавших в результате паводка составляет 3 497 человек, жилых домов - 857. Продолжается прием заявлений, приняты 5 574 заявления. Установленный регламентами крайний срок приема заявлений - 18 июня 2024 года.

С 20 мая в Якутии объявлен режим ЧС регионального уровня из-за сложной обстановки с паводком. В республике работают пункты по приему гуманитарной помощи. По поручению главы Якутии Айсена Николаева были проиндексированы выплаты пострадавшим от ЧС. Подобные выплаты не индексировались с 2017 года. Так, размер материальной помощи на одного человека в регионе увеличен с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, помощи в связи с утратой имущества первой необходимости - с 20 тыс. рублей (при полной утрате - 20 тыс. рублей, при частичной - 10 тыс. рублей) до 100 тыс. рублей (при полной утрате - 100 тыс. рублей, при частичной - 50 тыс. рублей).

Правительство Якутии приняло решение о выделении 300 млн рублей из резервного фонда, их направят на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим от паводка в Намском, Нюрбинском и Олекминском районах. Как сообщили ранее в региональном правительстве, предварительный ущерб, нанесенный паводком в Якутии, оценивается более чем в 1,7 млрд рублей. По оперативным данным, от подтоплений, вызванных ледоходом в Намском, Олекминском, Нюрбинском районах, пострадали 25 населенных пунктов.